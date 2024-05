Handball, Frauen-Bundesliga Elfen-Coach Michael Biegler kritisiert Nominierung von Viola Leuchter

Kurzfristig aus der Konzentration auf die nächste Partie der Elfen gegen den Nachbarn HSV Solingen-Gräfrath am Sonntag (16 Uhr, Ostermann-Arena) gebracht fühlte sich Michael Biegler. Denn als der Trainer der Bundesliga-Handballerinnen des TSV Bayer prüfte, welches erweiterte Aufgebot der DHB für die U20-WM im Juni in Nordmazedonien gemeldet hatte, sorgte die Liste bei ihm in zwei Fällen für Freude, in einem aber für erhebliches Kopfschütteln.