In Bayern : Mehrkämpfer des TSV Bayer 04 erringen zwei Vizemeistertitel

In Bayern

Siebenkämpferin Anna Maiwald vom TSV Bayer 04 setzt bei den Deutschen Mehrkampfmeisterschaften im bayerischen Vaterstetten zum Kugelstoß an. Foto: dpa/Sven Hoppe

Leverkusen Bei den Deutschen Meisterschaften der Mehrkämpfer in Vaterstetten (Bayern) haben die Athleten des TSV Bayer 04 einmal mehr mit starken Leistungen überzeugt – ein Titel ist ihnen jedoch verwehrt geblieben.

Nils Laserich erkämpfte sich die Silbermedaille im U20-Zehnkampf und knackte erstmals in seiner jungen Karriere die 7000-Punkte-Marke, Vorjahressiegerin Anna Maiwald wurde mit 6112 Punkten Vizemeisterin.

Obwohl vor der ersten Disziplin der Frauen, dem 100-Meter-Hürden-Lauf, starker Regen und Wind einsetzte, lieferte Maiwald einen optimalen Einstand in die zwei Wettkampftage. In 13,49 Sekunden sprintete die 30-jährige Titelverteidigerin zur Saisonbestleistung. Im Hochsprung musste sie mit 1,68 Meter einen kleinen Dämpfer verkraften. Die Kugel wuchtete die von Erik Schneider trainierte Athletin auf 13,83 Meter – ebenfalls Saisonbestleistung. 24,18 Sekunden über 200 Meter rundeten einen gelungenen ersten Tag ab.

Den zweiten Wettkampftag begann die TSV-Siebenkämpferin mit guten 5,88 Metern im Weitsprung und lag als Dritte noch immer auf Medaillenkurs. Zu einem spannenden Zweikampf um die Vizemeisterschaft und der Bronzemedaille entwickelte sich der Wettkampf der Siebenkämpferinnen nach dem Speerwurf. Maiwald ließ den Speer auf 46,25 Meter fliegen und verbesserte damit ihre Bestleistung um 20 Zentimeter. Ihre Konkurrentin um Platz zwei, Vanessa Grimm (Königsteiner LV), kam auf 42,06 Meter. Maiwald ging mit einem Vorsprung von neun Punkten in den abschließenden 800-Meter-Lauf. Diesen legte sie in 2:15,69 Minuten zurück und nahm Grimm damit vier Sekunden ab. Insgesamt gingen 6112 Zähler auf das Punktekonto der Leverkusenerin, die dafür mit der Silbermedaille belohnt wurde.

„Heimspiel“ in Leverkusen

„Heimspiel“ in Leverkusen : Léon Schäfer springt Weltrekord

TSV-Nachwuchsathlet Laserich ließ sich auch von Regen und daraus resultierenden Wettkampfunterbrechungen nicht verunsichern und zeigte eine Bestleistung nach der anderen. Schon der Auftakt (100 Meter in 11,13 Sekunden) ließ auf zwei starke Wettkampftage hoffen. Im Weitsprung blieb er mit 7,15 Meter nur fünf Zentimeter unter seinem Hausrekord. Das anschließende Kugelstoßen bescherte ihm mit 15,07 Meter seine erste Bestleistung. 1,83 Meter im Hochsprung (persönliche Bestleistung) sowie 49,32 Sekunden über 400 Metern rundeten einen erfolgreichen ersten Wettkampftag ab.

Den folgenden Tag begann der Athlet von Trainer Stefan Press mit 14,94 Sekunden über die 110 Meter Hürden (persönliche Bestleistung), es folgte mit 40,48 Metern der nächste Hausrekord im Diskus. Anschließend mussten die Zehnkämpfer aufgrund von Starkregens sowie Windböen eine längere Pause in Kauf nehmen. Als der Wettkampf wieder aufgenommen werden konnte, sorgte der Leverkusener mit 4,10 Metern im Stabhochsprung für die nächste Bestleistung.

In der vorletzten Disziplin, dem Speerwurf, folgte dann Hausrekord Nummer sechs: Mit 54,84 Meter übertraf der Student erstmals die 50-Meter-Marke. Starke 4:39,09 Minuten über die abschließenden 1500 Meter bescherten ihm in der Endabrechnung Silber in der U20 (7498 Punkte) hinter dem Hannoveraner Marcel Meyer (7607).