Deutschlands beste Diskuswerferin Marike Steinacker „Ohne mich geht dieses Jahr gar nichts“

Fortan jedoch gilt der Fokus allein den großen anstehenden Wettkämpfen. Nach den Werfertagen in Halle (Saale) am vergangenen Wochenende soll sich entscheiden, wer für Deutschland bei den Europameisterschaften in Rom (7. bis 12. Juli) starten wird. Marike Steinacker war in Halle nicht nur mit dem Vorhaben gestartet, ihre neue Bestleistung von 67,31 Metern wie zuletzt in Magdeburg (66,21 Meter) zu bestätigen, sondern vielleicht auch erstmals die Weltmeisterin von 2022, Bin Feng aus China, hinter sich zu lassen. Mit 62,38 Metern landete sie an diesem Tag ausnahmsweise nicht als beste Deutsche jedoch nur auf Platz fünf.