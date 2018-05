Lokalsport: LTV eröffnet Saison - Kader nicht komplett

Leichlingen Der Handball-Drittligist aus Leichlingen ist nach dem Abgang von Harald Feuchtmann Perez auf der Suche nach einem Linksaußen.

Frank Lorenzet begann mit den schlechten Nachrichten. Der Trainer - und aktuell vor allem Manager - des Handball-Drittligisten Leichlinger TV musste bei der traditionellen Saisoneröffnung gestern gleich zwei Rückschläge für seine Kaderplanung verkünden, die ihm nun etwas mehr Arbeit als gedacht bringen wird. Allen voran steht der unerwartete Abgang von Harald Feuchtmann Perez. Der chilenische Nationalspieler wurde sportlich nie so richtig warm an der Wupper, galt aber als verlässlicher Ersatz für Bastian Munkel auf der linken Seite. Nun folgt Feuchtmann seiner Freundin nach Schweden - und Lorenzet darf sich einen neuen Linksaußen suchen.

Einen unerwarteten Zugang hatte Lorenzet dann aber doch noch im Ärmel - eine gute Nachricht nach den schlechten sozusagen. "Yannick Eckervogt wird seinen Spielerpass hier hinlegen", sagte der Handballtrainer. Der Rückraumspieler sei allerdings beruflich stark gebunden und eher als Stand-by-Lösung in Notfällen und für den Trainingsbetrieb gedacht, erklärte Lorenzet. Vor einigen Monaten hatte der Coach auf Anfrage unserer Redaktion noch deutlich Abstand von einer Verpflichtung Eckervogts genommen. Die Kehrtwende in der Personalie sollte dem 50-Jährigen nun Spielraum bei der Planung verschaffen. Ebenfalls als Notlösung ist Torwarttrainer Carsten Mundhenk eingeplant. Er stellte in der vergangenen Saison noch als Spieler seine Fähigkeiten unter Beweis - jetzt wechselt er in Lorenzets Trainerstab.