Doppelspieltag steht an : Zweitligist LTV fehlt noch ein Sieg, um Platz eins zu sichern

Rhein-Wupper Leichlingens Faustball-Herren sind zu Gast in Brettorf und die Bundesliga-Frauen des TSV in Schneverdingen.

Durch die drei Siege am vergangenen Wochenende haben die Faustballerinnen des TSV Bayer 04 Leverkusen den Klassenerhalt in der ersten Bundesliga Nord vorzeitig gesichert. Entsprechend locker und losgelöst geht die Mannschaft um die beiden Trainer Kerstin und Jörg Müller in den finalen Spieltag. Am Sonntag (11 Uhr) sind die Leverkusener Frauen zu Gast beim Tabellenführer TV Jahn Schneverdingen, zudem geht es noch gegen den Zweiten Ahlhorner SV.