Handball: Dritte Liga : Zehn Spieler hat der Leichlinger TV bereits beisammen

Leichlingen Der Handball-Drittligist hat die Namen der ersten zehn Spieler bekanntgegeben, die in der kommenden Saison für den Leichlinger TV an den Start gehen. Dabei sind neben einigen bekannten Gesichtern auch zwei Zugänge.

Ein neues Logo, ein neuer Name, eine neue GmbH: Bei den Handballern des Leichlinger TV hat sich nach dem Neuaufbau der ersten Herren-Mannschaft viel verändert. Doch während beim Drumherum des Drittligisten merkliche Veränderungen stattfinden, setzt die Sportliche Leitung des Klubs zunächst auf Altbewährtes. In den vergangenen Tagen gab der LTV die ersten zehn Spieler bekannt, mit denen Trainer Lars Hepp in die nächste Saison gehen will. Acht von ihnen spielten schon im vorigen Jahr für den LTV. Auch Hepp war schon dabei, als sich die Leichlinger noch „Pirates“ nannten. Nach dem Insolvenzantrag der vorherigen Spielbetriebs-GmbH arbeitete er maßgeblich mit daran, dass es in der Blütenstadt weiterhin semi-professionellen Handball geben wird.