Handball: Dritte Liga West : LTV will zweiten Sieg gegen Hagen

Leichlingen Im Hinspiel siegten die Drittliga-Handballer aus Leichlingen spektakulär mit 30:29. Im erneuten Aufeinandertreffen will das Team von Trainer Lars Hepp seinen Aufwärtstrend bestätigen.

Die Vorfreude auf das Heimspiel gegen den VfL Eintracht Hagen dürfte bei den Drittliga-Handballern des Leichlinger TV gleich doppelt so groß sein wie sonst. Denn am Freitagabend (20 Uhr) endet nach der sturmbedingten Absage des Auswärtsspiels beim OHV Aurich nicht nur die unfreiwillige spielfreie Woche, sondern kommt im Tabellenzweiten aus dem nördlichen Ruhrgebiet auch eine Mannschaft, die der LTV in der Hinrunde bereits spektakulär mit 30:29 schlagen konnte. Auch die Hagener dürften also motiviert sein, denn die Niederlage gegen Leichlingen stürzte die Mannschaft im Herbst 2019 in eine Krise im Kampf um die Ligaspitze.