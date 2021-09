Handball, 3. Liga : LTV verliert, beweist aber Moral und lässt hoffen

Ante Vukas – hier noch als Torwart der Meistermannschaft beim LTV 2016 – machte seinem ehemaligen Klub jetzt als Keeper der Dragons das Leben schwer. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leichlingen Die Mannschaft von Trainer Lars Hepp startet mit einem 23:29 in Schalksmühle in die Saison. Linksaußen Moritz Barwitzki sieht aber mehr Gutes als Schlechtes in der Leistung des Leichlinger TV.

Die Frage nach der Moral der Handballer des Leichlinger TV beantwortete die Mannschaft am Samstag klar. Zwar verlor das Team von Trainer Lars Hepp beim Drittliga-Start mit 23:29 (9:16) bei der SGSH Dragons, lieferte aber einen engagierten Kampf und ließ sich auch von widrigen Umständen und Schwächephasen nicht aus der Ruhe bringen. „Der Einsatz war überragend“, berichtete Linksaußen Moritz Barwitzki und sagte: „Es steckt viel in diesem Team.“

Insgesamt sieben Zugänge standen in Schalksmühle für den LTV auf dem Feld. Einer davon war Barwitzki. Der 26-Jährige war bereits 2016/17 ein Jahr lang per Zweitspielrecht für Leichlingen aktiv und kehrte nun in die Blütenstadt zurück. Was er in seinem ersten LTV-Pflichtspiel nach vier Jahren Abstinenz sah, machte Barwitzki Mut. Denn bei den klar favorisierten Dragons entwickelte sich eine „schwierige Partie“. Insgesamt acht Zeitstrafen vergab das Schiedsrichtergespann allein in der ersten Spielhälfte, sechs davon gegen den LTV. Ein Duell mit viel Unterzahlspiel also, in der mit Ante Vukas im Schalksmühler Tor ein Mitglied der Leichlinger Meistermannschaft von 2016 seinem Ex-Klub das Leben schwermachte. Immer wieder erlebten die Blütenstädter deswegen Einbrüche, wie nach etwa 17 Minuten, als es nach 7:9 plötzlich 9:16 hieß und es mit einem Sieben-Tore-Rückstand in die Kabine ging.

„Wir sind ein junges, motiviertes Team. Aber wir wissen noch nicht ganz genau, wie man ein Spiel gewinnt“, betonte Barwitzki. „Abgewichster und schlauer“ müsse man werden, um auch gegen Gegner wie Schalksmühle bestehen zu können. Denn mithalten konnte der LTV und arbeitete sich nach der Halbzeit auch wieder auf drei Tore heran. Dann allerdings folgten erneut Einbrüche, wie zwischen der 48. und 56. Minute, als knapp acht Minuten kein Angriffsversuch der Leichlinger erfolgreich war.

Ärgerlich, aber verkraftbar. Denn schon vor dem Spiel gegen Schalksmühle blickte ein LTV-Auge bereits auf das Duell mit dem VfL Gummersbach II kommendes Wochenende. Dem ersten Heimspiel gegen einen eher schwächer einzuordnenden Gegner schreiben die Verantwortlichen eine größere Bedeutung zu. „Wenn du dir den Druck nehmen willst, musst du vielleicht aber auch mal in so einem Spiel gewinnen“, sagte dagegen Barwitzki. Schließlich reiche es nicht, Achter oder Zehnter zu werden, um nicht abzusteigen. Die 3. Liga wird diese Saison in sieben Staffeln ausgetragen, alle Teams unter dem sechsten Platz in der Staffelwertung müssen in einer zweiten Runde gegen den Abstieg spielen. Die Leistung im ersten Spiel nach der Corona-Pause und durch die Überflutungen komplizierte Vorbereitung darf Hoffnung machen, dass dieses Szenario vermieden werden kann.