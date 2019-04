25:31 in Ahlen : Leichlinger TV kassiert sechste Niederlage in Folge

Leichlingen Auch die Heimfahrt aus Ahlen mussten die Drittliga-Handballer ohne Punkte im Gepäck antreten. Eine Saison, die vielversprechend begann, neigt sich einem enttäuschenden Ende entgegen.

Die lange Auswärtsfahrt in den Norden Nordrhein-Westfalens machte Henning Padeken noch einmal mit. Der 32-Jährige begleitete die Handballer des Leichlinger TV ins rund 120 Kilometer entfernte Ahlen, wo sein Team am Freitagabend auf die ansässige SG traf. Es half nichts: Auch mit der moralischen Unterstützung verlor das Team von Trainer Lars Hepp die vorletzte Partie der laufenden Saison mit 25:31 (10:15). Es ist die sechste Niederlage in Folge und die 13. in dieser Spielzeit. Auch Padeken, der seit Anfang Februar mit einem Kahnbeinbruch fehlt, hatte sich das ganz anders vorgestellt.