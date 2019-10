Nach seinem Achillessehnenriss : Schmerzfrei sein ist das Ziel von LTV-Spielmacher Novickis

Leichlingen Rund acht Monate fehlte der 33-Jährige Leichlingens Drittliga-Handballern. Sein Achillessehnenriss ist verheilt, doch bis zur Topform ist es noch ein weiter Weg.

Nach und nach soll der Ex-Nationalspieler nun an die Mannschaft herangeführt und wieder ihr Leistungsträger werden. Das war er gegen Gummersbach freilich noch nicht. Auch wenn der 33-Jährige nur wenige Sekunden nach seiner Einwechselung in der 18. Minute benötigte, um mit einem gezielten Zuspiel an den Kreis einen Treffer von Mitspieler Lars Jagieniak vorzubereiten. Hundertprozentig wohl fühlte sich der Regisseur dabei noch nicht.

Vor zwei Wochen dann war das Gummersbach-Spiel als möglicher Zeitraum für ein Comeback absehbar. In der wichtigen Partie bei der nur einen Punkt besser platzierten TuS Volmetal am Samstag (19.45 Uhr) sollen die nächsten Spielminuten folgen. „Ich muss schmerzfrei werden, dann kann ich zeigen, was ich kann“, sagte Novickis, der in seiner langen Rekonvaleszenzzeit rund zehn Kilogramm abnahm. Trainer Hepp möchte dem Kreativdirektor mit dem berüchtigten „Wackler“ im Eins-gegen-Eins auf dem Weg zurück zur Topform freilich die nötige Zeit geben: „Mir liegt es am Spieler, dass er auch den Rest der Saison noch weiter für uns spielen kann“, sagte Hepp.