Handball, 3. Liga : LTV und TuS 82 starten als Außenseiter

Der Einsatz von Leichlingens Timo Blum am ersten Spieltag in Schalksmühle ist noch ungewiss. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Rhein-Wupper Leichlingen hat mit vielen Ausfällen zu kämpfen und beginnt mit einer Auswärtspartie in Halver bei den SGSH Dragons. Opladen empfängt beim Heimspiel in Burscheid die SG Menden Sauerland Wölfe.

Von Jim Decker und Thomas Rademacher

Handball, 3. Liga: SGSH Dragons – Leichlinger TV. Vor dem Drittligastart am Wochenende bangen die Handballer des Leichlinger TV um gleich sechs Spieler – selbst der Physiotherapeut der Mannschaft von Trainer Lars Hepp fällt derzeit aufgrund eines Syndesmoserisses aus. Am Samstag (19.30 Uhr) tritt der LTV in Schalksmühle gegen die SGSH Dragons deswegen wohl stark dezimiert an. Besonders betroffen sind vom Personalmangel beide Außenpositionen. Fest steht: Der flexibel einsetzbare Sebastian Linnemanstöns laboriert noch an einem Meniskusanriss. Bei ihm ist unklar, wann er wieder vollständig zur Verfügung steht. Rechtsaußen Kevin Symannek kugelte sich zuletzt einen Zeh aus und wird wie Kreisläufer Kris Zulauf ebenfalls noch keine Option sein.

Hoffnung besteht bei Eigengewächs Fynn Natzke, der zuletzt wegen einer Bänderdehnung fehlte. Bei ihm soll kurzfristig entschieden werden, ob es für einen Einsatz bei den favorisierten Schalksmühlern reicht. Gleiches gilt für Außenspieler Timo Blum: Bei ihm wurden erst am Freitag die Fäden gezogen, mit denen vor einer Woche eine Platzwunde genäht werden musste. Diese hatte sich Blum bei der erfolgreichen Saisoneröffnung gegen den Regionalligisten HC Gelpe/Strombach (35:21) zugezogen. Ebenso auf der Kippe steht ein Einsatz von Zugang Maxim Swiedelsky, der zuletzt krank fehlte. Bei ihm gibt es aber große Hoffnung, dass es mit dem ersten Pflichtspiel für die Leichlinger klappt.

Info Spiel des LTV wird im Internet übertragen LTV Die Partie der Leichlinger in Halver gegen die Dragons wird im Internet auf www.sportdeutschland.tv übertragen. Das Livestream-Ticket kostet 4,50 Euro. TuS 82 Das Duell der Opladener gegen Menden wird ebenfalls bei sportdeutschland.tv gezeigt. Die Opladener hoffen bei ihrem Heimspiel in Burscheid aber auch auf Unterstützung der Fans vor Ort. Tickets sind an der Abendkasse erhältlich.

Bei den Dragons kann der LTV ohnehin befreit aufspielen, als direkten Konkurrenten sehen die Leichlinger die ambitionierten Schalksmühler nicht. Vielmehr betonte Routinier Alexander Kübler zuletzt, dass der Fokus auf dem ersten Heimspiel gegen den VfL Gummersbach II liege. Als Saisonziel in der Staffel D der dritten Liga haben diverse Protagonisten der Blütenstädter den Klassenerhalt ausgerufen.

TuS 82 Opladen – SG Menden Sauerland Wölfe. Sein erstes Drittliga-Heimspiel in der Klubgeschichte bestreitet der TuS 82 am Samstagabend ab 19.30 Uhr. Allerdings empfangen die Opladener die SG Menden Sauerland Wölfe nicht in der aufgrund von Hochwasserschäden nach wie vor gesperrten Bielerthalle, sondern in der Burscheider Schulberghalle. „Wir haben leider vergeblich auf die Freigabe der Stadt gehofft“, sagt Trainer Fabrice Voigt. Die Überlegung, das Spiel um ein paar Wochen zu verlegen, zerschlug sich aber schnell. „Die Jungs sind so heiß auf den Saisonstart, dass ihnen der Ortswechsel egal war.“

Elf Monate ist es her, dass der TuS 82 seine Premiere in der dritten Liga bestritt. Beim VfL Gummerbach II kassierte das Team eine Niederlage, kurz darauf wurde die Saison abgebrochen. Die Mannschaft lechzt nach Monaten der Einschränkungen und einer Vorbereitung ausschließlich in fremden Hallen nach einem Erfolgserlebnis. „Leicht wird das nicht, zumal Menden ein gestandener Drittligist ist. Die Mannschaft spielt eine sehr variable Deckung. Von der 6:0- bis zur 3:3-Variante müssen wir mit allem rechnen“, weiß Voigt. „Trotzdem sind wir überzeugt, dass wir die Aufgabe lösen können. Unser Selbstvertrauen ist groß, der Ehrgeiz riesig.“ Unter der Woche ist die Mannschaft sogar nach Solingen gefahren, um in der dortigen August-Dicke-Schule eine Hallenhälfte nutzen zu können. Voigt: „Wir haben wirklich jede Gelegenheit genutzt.“