Handball, 3. Liga : Corona-Zoff zwischen LTV und TuS 82

Leichlingen/Opladen Leichlingens Drittliga-Handballer wollen nach mehreren Infektionen im Team auch ihre nächsten beiden Partien verschieben – eine davon ist das Nachhol-Derby gegen Opladen. Doch der TuS 82 stimmt nicht zu, was auf der Gegenseite für Ärger sorgt.

Der TuS Opladen möchte diese Sicht der Dinge so nicht stehen lassen. Volker Leisner, Manager der 1. Mannschaft, betont: „Das hat nichts mit Freiwilligkeit zu tun. Es gibt feste Regeln – und an die halten wir uns. Ich habe nicht vor, die Probleme des LTV zu meinen zu machen.“ Zudem sei der Nachholtermin am Dienstag der ausdrückliche Wunsch der Leichlinger gewesen. „Wir haben uns gewundert, dass der LTV so schnell wieder spielen will. Wir wollten deutlich später am 25. November spielen”, berichtet Leisner, der sich möglichst viele Ausweichtermine für eventuelle weitere Nachholpartien aufsparen möchte.