Doppelinterview vor Drittliga-Derby : Start des TuS 82 wird zum Geduldsspiel

Rhein-Wupper Das Drittliga-Debüt der Handballer des TuS 82 Opladen verschiebt sich nach Corona-Fällen beim eigentlichen Gegner Leichlinger TV erneut nach hinten. Beim LTV spricht der Sportliche Leiter derweil vom „Worst Case“.

Inzwischen mehrere bestätigte Corona-Fälle in den Reihen des LTV stellen beide Klubs aus der Region vor große Herausforderungen. Während sich die komplette Mannschaft des LTV in Quarantäne befindet und zunächst einmal hofft, dass weitere Infektionen ausbleiben, befasst sich der TuS bereits mit den sportlichen Folgen seines holprigen Starts in die 3. Liga.

Denn zweifelsfrei startet der TuS mit einem Nachteil in die Saison. Er hat keinen Schimmer, wo er steht. Das sei schon „schwierig“, klagte Voigt: „Wir kommen überhaupt nicht in unseren Rhythmus.“ Gleichwohl könnte sich diese Situation in den kommenden Wochen drehen. Dann drohen Voigt und seinem Team umso mehr Spiele. Die Partie in Köln wird am 16. Dezember nachgeholt. Auch das Derby gegen den LTV soll nach dringender Aufforderung des Deutschen Handballbundes (DHB) noch in diesem Jahr stattfinden. Wenn es so weitergehe, „sind wir bald beim Spielplan der Profis angekommen“, warnte Sonnenberg. „Zu der psychischen Belastung kommt dann irgendwann die körperliche Belastung.“