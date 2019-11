Derby gegen Longerich : Leichlinger Remis sorgt für Diskussionen

Leichlingen Das 26:26 zwischen den Handball-Drittligisten Leichlinger TV und Longericher SC sorgt bei den Verantwortlichen für gemischte Gefühle.

Die verschiedenen Eindrücke ließen sich beide gut begründen: Hier Trainer Hepp, dessen Mannschaft sich gegen die favorisierten Longericher engagiert ins Spiel warf, quälend lang in Rückstand lag und schließlich einen Punkt mitnahm, der den Sturz auf einen Abstiegsplatz aber nicht verhinderte. Auf der anderen Seite Jacobi: Er sah, wie Leichlingen kurz vor Ende sogar mit drei Toren in Führung lag (26:23, 55.), aber dennoch nicht gewann.

Es wirkt, als sei Leichlingen in dieser Hinrunde in einer Zeitschleife gefangen. Immer wieder spielt die Mannschaft gut, gewinnt aber zu selten. „Das hatten wir in dieser Saison schon oft“, bestätigte Hepp. „Es tut mir leid für die Jungs, dass sie sich nicht belohnen.“ Ein Grund für den ausbleibenden Erfolg ist die aufkommende Siebenmeter-Problematik. Schon in der Vorwoche beim 26:27 in Schalksmühle verwarf die Mannschaft Wurf um Wurf vom Strich, nun landeten erneut nur drei von sechs Versuchen im Tor.