Der Neue zwischen den Pfosten : Mathes hat „extrem Bock“ auf den LTV

Leichlingen Der 22-Jährige bildet mit David Ferne das Torhüter-Duo des Handball-Drittligisten Leichlinger TV. Sein Wechsel in die Blütenstadt ist wie ein Neustart, nachdem er bei der TSB Heilbronn-Horkheim nur selten zum Einsatz kam.

Linus Mathes versucht erst gar nicht, die vergangenen zwölf Monate schönzureden. Der neue Torwart des Handball-Drittligisten Leichlinger TV benennt kurz und klar, was es war: „Ein Scheiß-Jahr“, sagt er. „Das muss man einfach so bezeichnen. Aber deswegen habe ich extrem Bock, mir so viel Spielzeit wie möglich zu erkämpfen und die Lust am Handball zurückzugewinnen.“

Denn die Motivation an seiner Lieblingssportart sei in der schwierigen Phase „ein wenig verlorengegangen“. Viel Aufwand, wenig Handball – das war Mathes’ Realität bei Ex-Klub TSB Heilbronn-Horkheim, einem Drittligisten aus der Süd-Staffel. „Wenn man sich im Training immer den Hintern aufreißt und alles raushaut, aber dann nur fünf bis zehn Minuten Spielzeit pro Partie bekommt, ist das irgendwann schwer zu verdauen“, sagt der 22 Jahre alte Torhüter.

In Leichlingen soll alles anders werden – und damit besser. Der gebürtige Nordheimer kam im Sommer als Nachfolger von Mathis Stecken an die Wupper. Gemeinsam mit David Ferne bildet er in der in knapp zwei Wochen startenden Saison das Torhütergespann in der Mannschaft von Trainer Lars Hepp, der seinem Kader die angestrebte Verjüngungskur in diesem Sommer verpasste. „Der Neuaufbau war ein Grund für mich, hierher zukommen“, sagt Mathes. Er betont: „Ich habe da einfach Lust drauf.“