Erster Sieg für die „Pirates“ : Blums Nervenstärke lässt den LTV aufatmen

Leichlingen Ein durch Timo Blum verwandelter Siebenmeter beschert dem Handball-Drittligisten aus Leichlingen den ersten Saisonsieg. Gegen den OHV Aurich gewinnt das Team von Trainer Lars Hepp mit 22:21 (13:12).

Kurz nach seinem Wurf ins Glück war Timo Blum nicht mehr zu sehen. Wenige Minuten später, als der Linksaußen des Leichlinger TV beinahe jeden seiner Mitspieler in einer riesigen Jubeltraube geherzt hatte, war die Erklärung für sein so wichtiges Tor ziemlich simpel. „Ich war sehr aufgeregt, aber der Ball musste eben rein. Wir standen ja nicht so gut da, also habe ich einfach geworfen“, sagte der 22-Jährige. Sein verwandelter Siebenmeter zum 22:21 (13:12) gegen den OHV Aurich bescherte dem Handball-Drittligisten aus der Blütenstadt den ersten Saisonsieg – und viel Erleichterung.