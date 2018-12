Auswärtssieg in Volmetal: Spielfreude führt LTV zu klarem Sieg

Auswärtssieg in Volmetal

Leichlingens Hendrik Rachow beim Wurfversuch. In Volmetal blieb der Kreisläufer ohne Torerfolg, feierte dennoch einen überzeugenden Sieg mit seinem Team. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Leichlingen Der Handball-Drittligist aus der Blütenstadt lässt beim 35:23 in Volmetal nie Zweifel am Sieg aufkommen und überwintert auf dem dritten Tabellenplatz. Trainer Lars Hepp zeigt sich zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft

Unter Weihnachtsbäumen gibt es so manche Familienkrise. Die Handballer des Leichlinger TV dürfen sich aber auf besinnliche Feiertage freuen. Mit 35:23 (14:8) fegte der Dritte der 3. Liga West den TuS Volmetal aus der Halle und sorgte so für einen versöhnlichen Abschluss. „Das war ein guter Jahresausklang“, sagte Trainer Lars Hepp, dessen Mannschaft Platz drei damit über die Feiertage gefestigt hat und sogar wieder an die zweitplatzierte SG Schalksmühle-Halver heranrückt.