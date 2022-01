„Als ich vom Aus hörte, war ich traurig und geschockt. Der LTV war eine sportliche Heimat, in der man viele Freunde gefunden hat. Es war meine erfolgreichste Zeit im Handball und jetzt kann man nicht mal mehr in der Halle zuschauen. Das schnelle Ende hat mich doch sehr gewundert. Die Westdeutsche Meisterschaft und die Jahre in der zweiten Liga sind bis heute tolle Erinnerungen.“

Jens Buss, ehemaliger Spieler und bis 2016 Co-Trainer