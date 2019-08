Standortbestimmung in Neuss : „Wundertüte“ LTV startet in die Saison

Leichlingen Das beinahe komplett runderneuerte Team um Trainer Lars Hepp ist am Samstag beim Zweitliga-Absteiger HSG Rhein Vikings zu Gast.

Wenn der Handball-Drittligist Leichlinger TV am Samstag (17 Uhr, Hammfeld-Halle) gegen den Zweitliga-Absteiger HSG Rhein Vikings in die Saison startet, präsentiert sich der Verein von der Wupper rundum erneuert. „Wir freuen uns sehr, dass es endlich losgeht und sind hochmotiviert“, betont LTV-Trainer Lars Hepp, dessen Team in einer umstrukturierten Liga antritt. Mit dem Wilhelmshavener HV und dem OHV Aurich sind wieder zwei Teams aus Norddeutschland in der Staffel vertreten, die als neuformierte 3. Liga Nord-West läuft. Eine Prognose ist entsprechend schwierig. „Vorbereitung ist Vorbereitung, aber jetzt geht es in die Saison. Wir haben die Zeit gut nutzen können. Inwieweit sich das in Punkten auszahlt, wird man sehen“, stellt Hepp fest.

Dabei könnte Leichlingen seine Leistungsträger gerade zu Beginn der neuen Saison gut gebrauchen. Das Auftaktprogramm hat es in sich. Nach den Rhein Vikings kommt mit Wilhelmshaven ein weiterer Absteiger zum ersten Heimspiel in die Blütenstadt. In das erste Saisonspiel gehe seine Mannschaft daher sicher nicht als Favorit, glaubt Hepp, der mit dem stark veränderten Kader in der Vorbereitung den Schwerpunkt auf spielerische Elemente legte. Bei einem Turnier in Langenfeld und beim eigenen Pirates-Cup machte sein Team einen guten Eindruck. Der LTV bot auch nominell stärkeren Mannschaften Paroli. „Gut“ sei der Fortschritt seiner Mannschaft, sagt Hepp, schränkt aber auch ein: „Bis wir konstant sind, wird es noch etwas dauern.“ Verstecken möchte er sich deswegen aber nicht: „Wir müssen das, was wir uns in der Vorbereitung erarbeitet haben, auch in der Liga auf das Spielfeld zu bekommen“, sagt Hepp.