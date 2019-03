Erneute Pleite: Leichlinger TV rennt in Northeim nur hinterher

Leichlinger TV rennt in Northeim nur hinterher

Trainer Lars Hepp und der LTV kassierten in Northeim die vierte Niederlage im fünften Spiel. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leichlingen Der weiterhin ersatzgeschwächte Handball-Drittligist aus Leichlingen verliert auch beim Staffel-Neuling. Am Ende muss sich das Team von Trainer Lars Hepp mit 30:37 geschlagen geben.

Der Leichlinger TV rutscht in der Tabelle der dritten Handball-Liga West weiter ab. Am Sonntagnachmittag verlor die Mannschaft von Trainer Lars Hepp auch beim Staffel-Neuling Northeimer HC mit 30:37 (14:16) und rangiert nun auf dem sechsten Platz. Damit muss der LTV immer mehr um den Einzug in die erste Runde des DHB-Pokals zittern. Für den Wettbewerb qualifizieren sich nach aktuellem Stand die ersten sieben Teams der Tabelle.