Handball, 3. Liga : LTV leistet sich zu viele Fehler und verliert das Spiel

Leichlingen Die Drittliga-Handballer des Leichlinger TV müssen sich den SG Menden Sauerland Wölfen knapp geschlagen geben. Torhüter David Ferne kann sich die Niederlage nicht plausibel erklären und sagt: „Wir sind mega enttäuscht.“

Dabei hatte die Partie vor 123 Zuschauern auf dem Schulberg in Burscheid gut begonnen und die Leichlinger an die Leistung aus der Vorwoche, als gegen den VfL Gummersbach II (29:27) an selber Stelle der erste Sieg gelungen war, angeknüpft. Zwischenzeitlich lag der LTV sogar mit 10:5 (13.) vorn. Allerdings gestalteten die Blütenstädter um ihren erneut besten Werfer Valdas Novickis (acht Tore) nur bis kurz nach Wiederanpfiff das Spiel offen. Anschließend zogen die Gäste davon und konnten den Vorsprung bis zum Schluss erfolgreich verteidigen, weil sich beim LTV zu viele technische Fehler einschlichen. Für Menden war es der erste Sieg. „Es lag heute nicht an der Abwehr. Wir haben teils nicht zu erklärende Fehler im Angriffsspiel gemacht, die zu Tempogegenstößen geführt haben“, analysierte Ferne. Doppelt bitter für den LTV: Abwehrorganisator Thomas Bahn zog sich eine Knöchelverletzung zu.