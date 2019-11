Schwache Quote : Der Leichlinger TV hat ein Siebenmeter-Problem

Schwache Quote

Leichlingen Die Drittliga-Handballer kämpfen um den Klassenerhalt. Am Freitag steht das Derby bei den Bergischen Panthern an.

Die Drittliga-Handballer des Leichlinger TV könnten weitaus besser dastehen. Zu häufig aber macht die Mannschaft von Trainer Lars Hepp zu wenig aus ihren vielversprechenden Auftritten. Das ist einer der Gründe, warum sich die Pirates in den vergangenen zwei Wochen als Abstiegskandidat auf das Derby bei den Bergischen Panthern am Freitag (20 Uhr) vorbereitet haben. Der Erfolgsdruck ist angesichts von nur einem Punkt Vorsprung auf Schlusslicht TSV GWD Minden II größer denn je.

Das geht nicht spurlos an dem Team vorbei. Das ist auch an der schwachen Siebenmeter-Ausbeute erkennbar. Gegen den Longericher SC (26:26) vergab der LTV zuletzt vier Versuche vom Strich, eine Woche zuvor bei der Pleite in Schalksmühle (26:27) waren es fünf Fehlwürfe. Dabei ist der Strafwurf seit Monaten ein fester Bestandteil von Hepps Training.