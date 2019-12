Handball: Dritte Liga : LTV ist am Ende ohne Chance beim Favoriten

Leichlingen Beim Tabellenführer in Wilhelmshaven kann der Handball-Drittligist Leichlinger TV nur bis 13 Minuten vor dem Ende mithalten. Routinier Maik Schneider sieht kurz vor dem Spielende die Rote Karte.

Leichlingen (jim/mol-) Kein versöhnlicher Jahresabschluss, dafür eine bittere Lehrstunde beim Tabellenführer Wilhelmshavener HV: Handball-Drittligist Leichlinger TV hat das letzte Spiel des Jahres 2019 verloren. Beim 23:35 (14:16) in der Stadt an der Nordsee zeigte der Verein dabei altbekannte Muster. Bis zur 47. Minute hielt die Mannschaft von Trainer Lars Hepp gut mit, ließ sich in den letzten zehn Minuten der Partie aber vorführen und erlitt am Ende eine Demütigung.

Für Leichlingen endet das Jahr damit erwartbar unzufriedenstellend. Gegen die favorisierten und aufstiegswilligen Wilhelmshavener wäre ein Sieg vor mehr als 1000 Zuschauern in der Nordfrost-Arena eine Sensation gewesen, zwölf Tore Unterschied im Endergebnis dürfte aber auch die größten Optimisten im angeschlagenen Klub wurmen. Nach der passablen ersten Halbzeit, in der der LTV zwischenzeitlich sogar 6:2 in Führung lag, sorgten am Schluss gleich zwei 0:5-Läufe dafür, dass die „Pirates“ doch noch kenterten. Routinier und Rückraumass Maik Schneider, mit acht Treffern zweitbester Schütze der Gäste, sah in der 58. Minute zudem die Rote Karte. Regisseur Valdas Novickis traf zwar neun Mal, warf aber auch zwei seiner sieben Siebenmeter erneut nicht ins Tor.