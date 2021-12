Handball, 3. Liga : Leichlinger TV hadert mit Remis in Menden

Linksaußen Timo Blum erzielte vier Tore beim 26:26. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Leichlingen Der Handball-Drittligist aus Leichlingen kassiert bei den Sauerland Wölfen in letzter Sekunde den Ausgleich und verpasst somit den Anschluss ans rettende Ufer.

Von Jim Decker

Was Timo Blum über die Schlussphase der Partie bei der SG Menden Sauerland Wölfe sagte, könnte auch für das ganze Jahr des Leichlinger TV gelten. „Das Ende war bitter“, betonte der Linksaußen. Die Handballer aus der Blütenstadt holten in ihrem letzten Spiel des Kalenderjahres 2021 keinen Sieg und trennten sich am Samstagabend mit 26:26 (12:13) von Menden, das vier Zähler hinter dem LTV in der Gruppe D der Dritten Liga rangiert. „Ein verlorener Punkt“, gab Blum zu und bekannte: „Wir hätten zwei holen müssen.“ Denn beide Teams stecken so weiterhin tief im Abstiegskampf fest. Leichlingen wird die Feiertage mit 11:17 Punkten in der bedrohlichen Abstiegszone erleben und hat den Anschluss an den rettenden sechsten Tabellenplatz vorerst verpasst.

Es sind sportlich und tabellarisch ungemütliche Zeiten für die Handballer von Trainer Lars Hepp. Weil Menden den LTV schon in der Hinrunde besiegte, ging nun auch der direkte Vergleich verloren. Das könnte am Saisonende über die Platzierung in der Tabelle entscheiden. Dort hat sich von Rang sieben abwärts nach 14 Spieltagen eine Art „Mini-Liga“ gebildet, in der lediglich der TuS Volmetal und die ESG Gensungen/Felsberg etwas abgeschlagen sind. Zwischen Leichlingen, Gummersbach II, TuSEM Essen II und Menden liegen wenige Punkte, schnelle Veränderungen der Hackordnung sind möglich.

„Vielleicht ist es jetzt gut, den Kopf freizubekommen“, sagt Blum. Er war in Menden mit vier Treffern erfolgreich. Mitte Januar geht es für ihn und den LTV dann in Burscheid weiter: Im ersten Heimspiel des neuen Jahres empfangen die Blütenstädter Volmetal (Sonntag, 16. Januar, 15 Uhr, Halle am Schulberg). Ein absoluter Pflichtsieg, sollte doch noch die direkte Rettung das Ziel sein – oder mindestens eine Platzierung im oberen Teil des Abstiegsrunden-Sextetts.

Denn auch das könnte hilfreich sein: Rang sieben und Rang elf der Gruppe D landen ab März ebenso gemeinsam in einer neu gebildeten Abstiegs-Liga, genau wie Platz acht und Platz zwölf sowie Rang neun und zehn. Der Haken dabei ist, dass die erspielten Punkte gegen das andere Team aus der „alten Gruppe“ mitgenommen werden. Würde Leichlingen am Ende gemeinsam mit Menden in der Abstiegsrunde antreten, wären das also 1:3 Punkte vor dem ersten Spiel in der neuen Fünfer- oder Sechsergruppe. Sollte ein zweiter Sieg gegen Volmetal gelingen und beide Teams in derselben Gruppe spielen, könnten es aber auch 4:0 Punkte sein.

Die Begegnungen mit den Abstiegskonkurrenten sind also in doppelter Hinsicht brisant. Deswegen ärgert das Remis im Sauerland umso mehr. Denn der LTV schlug sich eigentlich gut, vergab aber erneut eine große Chance auf den Sieg. Ab der 49. Minute agierte Leichlingen in einem engen Spiel sogar in doppelter Überzahl. „Wir haben es aber nicht geschafft, den Sack zuzumachen“, sagte Co-Trainer Achim Symannek. Und der engagierte Blum haderte mit dem Ausgleich in letzter Sekunde, als Mendens Maximilian Klein den Ball aus einer Position erhielt, die stark nach Aus und einem Fuß im Kreis aussah. Mangelnde Cleverness, die Symannek und Blum ausmachten: „Wenn du im Abstiegskampf bist, bekommst du eben solche Tore.“