Handball, 3. Liga : Taktik des LTV geht gegen die Panther auf

Leichlingens Lennart Mentges sucht entschlossen den Abschluss. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Burscheid Die Drittliga-Handballer des Leichlinger TV gewinnen bei der Rückkehr von David Ferne und Valdas Novickis überraschend klar mit 30:23 gegen den Nachbarn Bergische Panther.

Einige der 140 Zuschauer in der Sporthalle auf dem Schulberg in Burscheid wunderten sich, als sie auf die Anzeigetafel blickten. Dort war – und das beinahe über die komplette Spielzeit – im Derby gegen die Bergischen Panther ein komfortabler Vorsprung für die Drittliga-Handballer des Leichlinger TV zu sehen. Während die favorisierten „Gäste“ in ihrer eigenen Halle einen rabenschwarzen Tag erwischten, zeigten die Blütenstädter eine beachtliche Leistungssteigerung nach dem 20:40-Debakel bei der HSG Krefeld in der Vorwoche. Der LTV gewann verdient mit 30:23 (16:10).

„Natürlich ist das geil“, sagte der überragende Torhüter David Ferne. „Das war die Reaktion, die wir nach dem Krefeld-Spiel unbedingt zeigen wollten.“ In der Tat wirkte das Team von Trainer Lars Hepp wie ausgewechselt. Dabei half natürlich, dass trotz der weiter schwierigen Personallage Kapitän Ferne (nach Schulterverletzung) und Torgarant Valdas Novickis (nach Achillessehnenproblemen) gegen die Panther zurückkehrten. Aber auch die Taktik war am Samstagabend Trumpf. So agierte der LTV immer wieder mit dem siebten Feldspieler, was den Panthern, wo der langjährige Leichlinger Coach Frank Lorenzet inzwischen Manager ist, das Leben schwermachte.

Lorenzet verfolgte oberhalb der Trainerbänke das Geschehen auf dem Feld – und was er sah, stimmte ihn nicht glücklich. Der entschlossene LTV erkämpfte sich früh einen Vorsprung – 7:3 (11.). Auch als dieser zu schmelzen drohte (9:8/17.), behielt das Team einen kühlen Kopf und setzte sich wieder ab. Nie kamen die Panther für einen Sieg infrage.

Die LTV-Leistung war auch aufgrund der weiter angespannten Trainingssituation beachtlich, die Ferne spür- und hörbar auf die Nerven geht. „Wir hatten wieder eine scheiß Trainingswoche, wieder keine richtige Halle zur Verfügung. Wir müssen uns Woche für Woche damit rumschlagen“, klagte der 27-Jährige mit Blick auf die Folgen der Hochwasserkatastrophe im Juli und die gesperrte Heimspielstätte am Hammer: „Es kann nicht sein, dass wir nicht wissen, wo wir trainieren. Wenn wir einen strukturierten Ablauf hätten, wäre vielleicht noch mehr drin.“

Damit spielte er auf die unnötigen Niederlagen gegen die direkten Rivalen SG Menden Sauerland Wölfe und TuSem Essen II an. Der Sieg gegen die Panther seien zwei „Bonuspunkte“. In der Tabelle rangiert der LTV mit nun vier Siegen weiter in der Abstiegszone (8:10 Punkte).