Faustball, Bundesliga Leichlinger Faustballer starten mit zwei Niederlagen

Den erste Satz in Hagen konnten die Blütenstädter noch mit 11:7 für sich entscheiden. In den darauffolgenden Durchgängen fehlte es ihnen an Genauigkeit und Konstanz, um auf diesem Niveau für einen Sieg in Frage zu kommen. Komplett unter ging der LTV trotzdem nicht: Von den daran anschließenden fünf Sätzen gingen allein drei mit lediglich zwei Punkten Unterschied an die Mannschaft aus Westfalen. In den Durchgängen vier und sechs musste sogar die Verlängerung entscheiden.