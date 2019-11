Krise des Handball-Drittligisten : Was der nächste Gegner dem LTV voraus hat

Leichlingen In der Dritten Handball-Liga punktet Handball Lippe II konstant gegen direkte Konkurrenten – im Gegensatz zu Leichlingen.

Wenn der Handball-Drittligist Leichlinger TV am Sonntag (15 Uhr, Ostermann-Forum) auf das Team Handball Lippe II trifft, lastet ein spürbarer Druck auf der Mannschaft und Trainer Lars Hepp. Die Reserve des Bundesligisten TBV Lemgo ist der Auftaktgegner von Wochen, in denen der LTV jedes Spiel als Außenseiter angehen wird. Nach Handball Lippe II stehen Partien in Schalksmühle, gegen Longerich und das Derby bei den Bergischen Panthern an. Ein Achtungserfolg gegen die Ostwestfalen aus Lemgo würde da wichtigen Auftrieb verleihen.