Handball, 3. Liga : Duell mit Menden ist für den LTV doppelt wichtig

Leichlingen Am Sonntag (15 Uhr) empfängt der Leichlinger TV auf dem Schulberg in Burscheid die SG Menden Sauerland Wölfe. Für die Blütenstädter ist es die nächste Möglichkeit, einen direkten Konkurrenten auf Distanz zu halten.

Der erste Schritt ist gemacht. Nach einer ordentlichen Leistung zum Saisonauftakt in Schalksmühle belohnten sich die Drittliga-Handballer des Leichlinger TV am vergangenen Wochenende mit dem ersten Sieg im zweiten Spiel. Dabei soll es nicht bleiben: Am Sonntag (15 Uhr) wartet das nächste Heimspiel auf dem Schulberg in Burscheid auf die Mannschaft von Trainer Lars Hepp. Gegen die SG Menden Sauerland Wölfe bietet sich nach dem Erfolg gegen Gummersbach II (29:27) die nächste Chance, gegen einen direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt Punkte einzufahren.