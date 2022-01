Handball, 3. Liga : Sofortiges Aus für die Handballer des LTV

Aller Einsatz half am Ende nicht: Für Trainer Lars Hepp und den LTV ist Schluss in der Dritten Liga. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leichlingen Für den Leichlinger TV geht es in der Dritten Liga nicht mehr weiter: Der Klub meldet das Team vom Spielbetrieb ab. Torjäger Valdas Novickis zieht es zur HSG Krefeld.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Jim Decker

Das Ende des Drittliga-Handballs in Leichlingen wurde am Montagabend in einer staubigen Umkleidekabine in Langenfeld endgültig besiegelt. Das Team des Leichlinger TV hatte gerade ein Testspiel gegen den Regionalligisten aus der Posthornstadt knapp gewonnen, es war zugleich so etwas wie der „Trainingsauftakt“ in die Vorbereitung auf den Rest der Saison. Doch angesichts des ohnehin drohenden Endes des Spielbetriebs und der sportlich aussichtslosen Lage entschloss das Team nach dem 27:26, dass es zum planmäßigen Jahresauftakt gegen den TuS Volmetal am Sonntag in Burscheid nicht mehr antreten will – ebenso wie zu den restlichen Spielen der Saison.

Am Dienstagnachmittag kommunizierte der Klub dann offiziell den Beschluss der Mannschaft. Der Drittliga-Handball in der Blütenstadt ist ab sofort Geschichte. Der Verein, der vor fünfeinhalb Jahren noch Westdeutscher Meister geworden ist, schrieb von einer traurigen, aber nachvollziehbaren Entwicklung. Die jüngsten Abgänge brachten das Fass zum Überlaufen. So schaffte zuletzt auch Spielmacher Valdas Novickis den Absprung. Die personifizierte Tormaschine und jahrelange Lebensversicherung des Teams (101 Tore) wechselt mit sofortiger Wirkung zum Aufstiegsanwärter HSG Krefeld, zuvor hatte Kreisläufer und Ex-Kapitän Alexander Kübler denselben Weg gewählt. 41 Prozent aller Tore in der bis Montag ordentlichen LTV-Spielzeit hatten allein diese beiden Akteure erzielt. Dies ist nun Makulatur. Die Spiele mit Beteiligung der Leichlinger werden annulliert. Das ist etwa gut für den TuS Opladen, dessen Niederlage keine Auswirkungen hat. Das Team von Trainer Fabrice Voigt hat sich als neuer Zweiter wohl aller Abstiegssorgen entledigt. Schlecht ist es für alle Teams, die teils deutliche Siege gegen das Team von Trainer Lars Hepp gefeiert hatten.

Info Vom Aufstieg bis zum Rückzug 2004 Aufstieg in die Drittklassigkeit 2007 Aufstieg in die 2. Liga 2009 Abstieg in die Drittklassigkeit 2016 Westdeutsche Meisterschaft 2020 Insolvenz der Spielbetriebs-GmbH Pima; Gründung neuer Spielbetriebs-GmbH Januar 2022 Abbruch des Spielbetriebs mangels Perspektiven

Wie es in Leichlingen genau weitergeht, ist offen. Bislang deutet nichts auf eine Zukunft im ambitionierteren Handball hin, es fehlt schlecht die Basis innerhalb des Vereins. Die Reserve spielt in der Kreisliga, der wohl neuen Realität des einstigen Zweitligisten. Das Team war unter den weiter verschlechterten Voraussetzungen, beispielsweise bedingt durch den Verlust der Heimspielstätte nach dem Hochwasser im Sommer, nicht mehr konkurrenzfähig. Das wussten alle Beobachter, und das wusste auch die Mannschaft. Gemeinsam mit Kübler hatten vor wenigen Tagen auch Rückraumspieler Kaan Taymaz und Kreisläufer Lennart Mentges das sinkende Schiff verlassen und damit einen Stein ins Rollen gebracht.

Mit dem vorzeitigen Ende entgehen die Spieler auch programmierten Demütigungen in der Liga. Der LTV, der vor Weihnachten mangels Perspektiven zunächst die Abmeldung zum Ende der Saison angekündigt hatte, ist noch früher als gedacht auseinandergefallen. Das 26:26 gegen die SG Menden Sauerland Wölfe kurz vor dem dritten Advent war das letzte Pflichtspiel in einer über weite Strecken erfolgreichen Drittliga-Zeit des Klubs von der Wupper.

Die Abgänge sind wie der Verzicht auf die weiteren Partien der Rückrunde nachvollziehbar. Die Spieler gehen in der Pandemie ohnehin ein großes gesundheitliches Risiko ein, von den sportlichen Verletzungsgefahren des Handballs ganz zu schweigen. Ohne ein echtes Ziel lässt sich guten Gewissens kein semiprofessioneller Handball bestreiten. Zumal die Trainingsbedingungen ohne eigene Halle weiterhin katastrophal waren – und „Heimspiele“ in der Burscheider Halle am Schulberg zuletzt mehr Kosten als Einnahmen verursachten.