Fünf Kreisliga-Spieler dabei: Dezimierter LTV verliert Derby bei den Panthern

Burscheid Der Handball-Drittligist wehrt sich lange gegen die drohende Niederlage, muss sich am Ende aber 26:31 geschlagen geben.

In der Tat. Bis zur Pause ärgerten die Gäste die Panther, nahmen vor vor 330 Zuschauern durchaus überraschend eine Führung mit in die Kabine – auch dank zweier Treffer Küsters, der defensiv im Innenblock und offensiv im Rückraum aushalf. Zugleich machte sich seine fehlende Spielpraxis bemerkbar. Weil Küster in der Abwehr häufiger zu spät kam, kassierte er in der 42. Minute seine dritte Zeitstrafe und musste auf die Tribüne. In der Folge setzten sich die Panther immer weiter und schließlich entscheidend ab.