Handball, 3. Liga : Stöcker lässt den LTV erstmals jubeln

Leichlingen Der 19 Jahre alte Torhüter des Handball-Drittligisten zeigt beim 29:27-Sieg des Leichlinger TV gegen die Reserve des VfL Gummersbach ein überragendes Spiel, bleibt aber bescheiden. „Es lief ganz gut“, sagt der ehemalige Gummersbacher.

Mit 13 Paraden, sechs davon bei Siebenmetern, brachte Stöcker die Oberbergischen zur Verzweiflung – und dem LTV im Kampf um den Klassenerhalt in der 3. Handball-Liga die ersten wertvollen Pluspunkte. Nach der Auftaktniederlage bei den SGSH Dragons aus Schalksmühle stehen die Blütenstädter mit 2:2 Zählern nun ordentlich da. Stöcker hatte daran am Samstagabend den größten Anteil.

Seit der F-Jugend spielte Stöcker im Trikot des VfL Gummersbach, in der vergangenen Saison noch in der A-Jugend-Bundesliga. Aus dem damaligen Team setzt sich in weiten Teilen die jetzige Reserve-Mannschaft in der 3. Liga zusammen. Stöcker aber entschied sich im Juli für einen Wechsel an die Wupper, um den nächsten Schritt zu gehen und sich „an das Spielniveau der 3. Liga zu gewöhnen“.