Knappe Auswärtsniederlage : Leichlinger TV belohnt sich nicht für seine Aufholjagd

Leichlingens Kapitän Alexander Kübler setzt zum Abschluss an. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leichlingen Beim 26:27 in Schalksmühle scheitern die Drittliga-Handballer auch an ihrer schwachen Siebenmeterquote.

Den Ball aus sieben Metern ins Tor werfen – klingt einfach? Ist es eigentlich auch. „Normalerweise kann kann das jeder von uns“, sagte Alexander Kübler, Kapitän und Kreisläufer des Handball-Drittligisten Leichlinger TV. Doch beim Auswärtsspiel in Schalksmühle bei den SGSH Dragons wollte es nicht klappen: „Im Spiel ist die Drucksituation anders. Da summiert sich Vieles und dann verwirft man“, erklärte Kübler die fünf Fehlwürfe bei rekordverdächtigen elf Versuchen. Das rächte sich, denn am Ende stand eine 27:26 (16:10)-Niederlage.

Über das Ergebnis sei die Mannschaft natürlich enttäuscht, räumte der Kapitän ein, aber er betonte auch: „Abgesehen davon war es ein gutes Auftreten, gerade in der zweiten Halbzeit.“ Am Ende standen zwar keine Punkte, doch gegen die favorisierten Schalksmühler erkämpfte sich die Mannschaft von Trainer Lars Hepp immerhin einen Achtungserfolg. Der beim Heimspielsieg gegen Handball Lippe II (27:24) aus Sicherheitsgründen geschonte Torhüter David Ferne kehrte schon wieder in den Kader zurück. Seine Muskelverletzung hatte sich als schmerzhaft, aber weniger schlimm als befürchtet herausgestellt.