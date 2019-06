Pfingstturnier : Spannende Dressurprüfung bei den Leichlinger Reitertagen

Leichlingen Miriam Banse-Döring verwies die Dressur-Favoritinnen Carina Steinhaus und Katja Rommel auf die Plätze. Die Springreitprüfungen hatten indes nur wenige Teilnehmer.

Da verlief die S-Dressurprüfung in der Halle schon deutlich spannender. Denn die höchste reiterliche Aufgabe, die es an den drei Turniertagen in der Balker Aue zu lösen galt, haben nicht die beiden Favoritinnen Carina Steinhaus oder Katja Rommel (Kölner RFV) entschieden. Sie wurden von Miriam Banse-Döring aus Neuss auf die Plätze zwei und drei verwiesen. Die Gewinnerin hatte zunächst niemand so richtig auf der Rechnung, aber den Richtern gefiel ihre Vorstellung einen Tick besser als die der Konkurrentinnen. Mit dem Ergebnis von 68,17 Prozent einer Idealvorstellung war sie gerade einmal ein Zehntelprozentpunkt besser als Steinhaus, die die Farben des Leichlinger RFV vertrat.