Fußball-Kreisliga B : Leichlingens Iseni trifft drei Mal gegen BVBN-Reserve

Rhein-Wupper Der Stürmer des Fußball-B-Ligisten SC Leichlingen führt sein Team mit drei Treffern zum Erfolg beim BV Bergisch Neukirchen II. Der Endstand lautet 5:1 aus Sicht der Gäste.

Fußball-Kreisliga B Solingen: BV Bergisch Neukirchen II – SC Leichlingen 1:5 (1:3). Die Erfolgswelle der Leichlinger hielt auch im Nachbarschaftsduell an. „Es macht im Moment einfach Spaß, dieser jungen Mannschaft zuzusehen“, sagte Tobias Jakobs. Der sportliche Leiter des SCL sah, wie Max Spieker mit zwei frühen Treffern (6./12.) für den perfekten Start sorgte. Der frühere Leichlinger Chidi Kingson Bäcker verkürzte jedoch einer Viertelstunde. Dann schlug die große Stunde von SCL-Torjäger Dardan Iseni, der kurz vor der Pause den alten Abstand herstellte, dazu in Durchgang zwei weitere Treffer erzielte (78./83.).

ESV SW 1928 Opladen – Osmanlispor Solingen 4:8 (2:4). Eine ärgerliche Niederlage kassierten die Opladener Kicker zu Hause gegen den direkten Konkurrenten aus Solingen. Nach wenigen Sekunden markierte Mateusz Smandzich den Führungstreffer. Danach spielten allerdings nur noch die Gäste die bis zur Halbzeit vier Mal zuschlugen. Julian Engelen verkürzte praktisch mit dem Pausenpfiff zum 2:4. Im zweiten Abschnitt trugen sich noch Wissam Arabi (60.) und Nico Poestges (77.) in die Torschützenliste ein, was an der Pleite aber nichts mehr änderte.