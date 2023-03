Fußball, Landesliga SVS will Abstand nach unten so schnell es geht ausbauen

Die Mannschaft aus dem Bonner Vorort zählt zu den Schwergewichten in der Liga und wollte eigentlich ein Wörtchen bei der Aufstiegsvergabe mitreden. Doch bei 16 Zählern Rückstand auf Spitzenreiter FV Bonn-Endenich ist das Ziel in weite Ferne gerückt. „Sie dürfen sich keinen Ausrutscher mehr erlauben, um überhaupt noch eine Chance zu haben. Außerdem dürften die bei uns mit jeder Menge Wut auftauchen“, sagt Hilmer und verweist auf den 1:0-Auftakterfolg seines Teams im Hinspiel. Damals sicherten sich die Schlebuscher in einer nahezu verrückten Partie alle drei Punkte. Über weite Strecken spielte eigentlich nur der Favorit, doch der SVS verteidigte geschickt und Taha Can Uluc gelang in der zweiten Halbzeit der Siegtreffer.