Fußball, Landesliga SV Schlebusch erzwingt Remis gegen Merten

Fußball-Landesliga: SV Schlebusch – SSV Merten 1:1 (0:1). Im Vorfeld sprach nichts für einen Punktgewinn der Schlebuscher gegen den Tabellenführer, schon gar nicht das 0:7 aus dem Hinspiel. Mit mehr als zehn Ausfällen trat die Mannschaft von Trainer Markus Hilmer an – und auch die Vorbereitungsphase in der Winterpause verlief bestenfalls durchwachsen. „Auf die Leistung der gesamten Mannschaft können wir heute richtig stolz sein. Jeder Spieler hat sich sehr gut eingebracht. So ein Auftritt sollte uns viel Zuversicht für die kommenden Aufgaben geben“, betonte der Coach nach dem überraschend positiven Ergebnis.