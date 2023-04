Fußball, Kreisliga A Solingen Bergisch Neukirchen feiert Kantersieg bei der TG Burg

Fußball-Kreisliga A Solingen: Genclerbirligi Opladen – Dersimspor Solingen 1:1 (0:1). Im Heimspiel gegen den schwächer eingestuften Gast aus Solingen kamen die Opladener nicht über ein Unentschieden hinaus. „Wir haben uns unglücklich angestellt. Der Platz war in ganz schlechtem Zustand und zudem hatten wir in der ersten Halbzeit noch viel Gegenwind. Das hat die ganze Aufgabe noch komplizierter gemacht“, sagte Spielertrainer Mehmet Sezer. Schon nach rund 180 Sekunden kassierten die Gastgeber den 0:1-Rückstand. Auch durch den starken Wind unterschätzte die gesamte Hintermannschaft einen hohen Ball, der zum Tor führte. Danach spielten die Opladener munter nach vorne, doch die Akteure um Sezer vergaben eine Reihe hochkarätiger Gelegenheiten. So dauerte es bis zwei Minuten vor dem Abpfiff, ehe Sezer den überfälligen Ausgleich erzielte und für eine Punkteteilung sorgte.