Fußball-Kreisliga B : SC Hitdorf II feiert den ersten Erfolg

Rhein-Wupper In der Fußball-Kreisliga B setzt sich die zweite Mannschaft des SCH im Kellerduell beim S.C. Mülheim Nord klar mit 6:1 durch. Im Kreis Solingen feiert der SC Leichlingen das nächste Erfolgserlebnis.

Fußball, Kreisliga B Solingen: SV Canlarspor – SC Leichlingen 2:7 (1:5). Mit dem zweiten Sieg innerhalb weniger Tage haben Leichlingens Fußballer einen großen Sprung in der Tabelle gemacht und sind nun Fünfter. Dardan Iseni (8./40./88.) sowie Max Spieker (10./37./45.) waren die Sieggaranten. Solingen gelang in der 20. Minute zwar das zwischenzeitliche 1:2 und traf nach rund einer Stunde erneut – doch wirklich spannend wurde es nicht mehr. Besnik Maqastena traf in der 72. Minute noch vom Elfmeterpunkt.