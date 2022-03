Fußball, Kreisliga A : Bocks Treffer entscheidet das Lokalderby

Rhein-Wupper In der Kreisliga A gewinnt Witzhelden zum Auftakt der Abstiegsrunde gegen Leichlingen, Bergisch Neukirchen startet erfolgreich in die Aufstiegsrunde – und Bergfried schenkt Kalk acht Tore ein.

Fußball Kreisliga A Köln: SV Bergfried Leverkusen – SC Borussia Kalk 8:1 (3:0). Trainer Hannes Diekamp zufolge spiegelte das eindeutige Ergebnis nicht den Spielverlauf wider. In der ersten Halbzeit bewegten sich die beiden Mannschaften auf Augenhöhe, erst nach der Pause schraubte Bergfried das Ergebnis in die Höhe. Kevin Sivakumar brachte die Gastgeber nach rund 180 Sekunden in Führung, ein zweiter Treffer sollte ihm noch in der Schlussminute gelingen. Philipp Bigus avancierte mit insgesamt vier Treffern (25./43./58. und 90.) zum Mann des Tages, Leon Buchmüller (78.) und Rene Rekus (90.) trugen sich ebenfalls in die Torschützenliste ein. „Die Mannschaft hat es besonders in den Umschaltaktionen hervorragend gemacht“, kommentierte Diekamp den aus seiner Sicht etwas zu klaren Erfolg.