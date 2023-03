Fußball, Kreisliga Godwins Tor besiegelt den Sieg des BVBN

Fußball, Kreisliga A Köln: SV Bergfried Leverkusen – SSV Leverkusen-Alkenrath 2:0 (1:0). Einen perfekten Start in die Rückrunde legten die Fußballer des SV Bergfried hin, die sich im Nachbarschaftsduell durchsetzten. „Der Sieg geht für uns absolut in Ordnung. Wir waren lediglich in der Viertelstunde vor der Pause nicht gut. Ansonsten bin ich mit dem Auftritt aber sehr zufrieden“, sagte Trainer Hannes Diekamp. In der 18. Minute brachte Kevin Sivakumar die Gastgeber in Führung, zehn Minuten nach Beginn der zweiten Hälfte erhöhte Till Juber auf 2:0. Den Vorsprung brachten die Gastgeber souverän über die Zeit und hätten bei besserer Chancenverwertung sogar noch deutlicher gewinnen können.