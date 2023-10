Fußball, Kreisliga A SV Bergfried feiert Last-Minute-Ausgleich

Fußball-Kreisliga A Köln: SV Schlebusch II – Casa España 3:1 (2:1). Im Verfolgerduell setzte sich die Schlebuscher Reserve nach engagierter Vorstellung gegen den Tabellennachbarn durch. Torjäger Philip Henning brachte die Gastgeber in der 26. Minute in Front, nur wenig später erhöhte Pasco Ngoy Kadindwe auf 2:0. Kurz vor dem Seitenwechsel wurde eine Unachtsamkeit in der SVS-Hintermannschaft zum 2:1 bestraft. Maik Winter (55.) stellte den alten Abstand wieder her und diesen Vorsprung brachte die Mannschaft von Trainer Alessandro Caligiuri gekonnt über die Zeit.