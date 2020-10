Fußball, Kreisliga A : Lützenkirchen und Bergfried gewinnen ihre Derbys knapp

Lucas Gehling (am Ball) und der SCL unterlagen dem SSV. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Rhein-Wupper Während sich der SC Leichlingen auf dem Sportplatz in Witzhelden dem SSV Lützenkirchen mit 1:2 (1:0) geschlagen geben muss, rettet der SV Bergfried bei der Reserve des SV Schlebusch einen 4:0-Pausenvorsprung mit Glück ins Ziel.

Fußball-Kreisliga Solingen: SC Leichlingen – SSV Lützenkirchen 1:2 (1:0). Eigentlich begann das Nachbarschaftsduell genau nach dem Geschmack der Leichlinger, die in der 24. Minute durch den Treffer von Hendrik Scheler in Führung gingen. „Wir haben es in der Folgezeit einfach verpasst, den zweiten Treffer nachzulegen. Die Chancen dafür waren da“, berichtete Leichlingens Sportlicher Leiter Tobias Jakobs.