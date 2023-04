Fußball, Kreisliga A SSV Lützenkirchen rettet spät einen Punkt

Fußball-Kreisliga A Köln: SSV Leverkusen-Alkenrath – FC Pesch II 1:4 (1:0). Das Streben nach dem Klassenerhalt wird für den Aufsteiger aus Alkenrath auf der Zielgeraden der Saison eine zähe Angelegenheit. In der wichtigen Heimpartie gegen den direkten Konkurrenten aus Pesch hielten die Gastgeber zwar lange gut dagegen, doch am Ende kassierte die Mannschaft von Rene Klüber eine deutliche Niederlage. „Wir haben leider nach der Pause komplett das Verteidigen eingestellt. Daher geht das Ergebnis auch in der Höhe in Ordnung“, berichtete der Coach. Erjon Fugarini hatte die Gastgeber nach gut einer halben Stunde noch in Führung geschossen. Doch zu Beginn von Durchgang zwei glich die Reserve von Pesch aus, mit drei Toren in der letzten Viertelstunde entführten die Gäste dann die Punkte.