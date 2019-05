Kreisliga A : Bergfried gelingt bei Prometheus Porz ein Befreiungsschlag

Rhein-Wupper Für die Leverkusener Kreisligisten verlief der Spieltag nicht erfolgreich – mit einer Ausnahme. Der BVBN präsentiert sich beim 1:7 gegen Langenfeld desolat.

Fußball-Kreisliga A Solingen: 1. FC Solingen – VfL Witzhelden 5:2 (2:2). Eine gute Halbzeit reichte den Gästen nicht, um beim Tabellenvierten in Solingen etwas Zählbares mitzunehmen. Im Abstiegskampf hat sich indes nichts verändert, da auch die Konkurrenten Post SV Solingen und Sport-Ring Solingen 1880/95 leer ausgingen. „Wir hätten gerne einen entscheidenden Schritt zum Klassenerhalt gemacht. Das ist uns leider nicht gelungen“, berichtete Trainer Oliver Heesen. Nach dem frühen Rückstand (18.) stellten Simon Schmitz und nur 180 Sekunden später Philipp Kühl (27.) den Spielverlauf auf den Kopf. Eine Minute vor der Pause glichen die Platzherren wieder aus. Nach einer Stunde gingen dann wieder die Solinger in Führung, in der 68. Minute fiel das vorentscheidende 4:2, und kurz vor dem Abpfiff gelang den Klingenstädtern das fünfte Tor.