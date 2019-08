Kreisliga A : Lützenkirchen verliert Duell der Aufsteiger

Rhein-Wupper Gegen Langenfeld macht das Team um Trainer Toni Diomedes aus einem 0:4 ein 3:4, doch die Aufholjagd kommt zu spät. Bergisch Neukirchen feiert einen Kantersieg, Witzhelden fängt sich sechs Gegentore ein.

Fußball-Kreisliga A Solingen: VfB 06 Langenfeld – Genclerbirligi Opladen 1:1 (1:0). Mit gemischten Gefühlen beendeten die Opladener Fußballer von Genclerbirligi den Saisonauftakt. In Langenfeld kam die Mannschaft um Spielertrainer Mehmet Sezer nicht über ein Unentschieden hinaus. „Hinterher habe ich in viele enttäuschte Gesichter geschaut“, berichtete Sezer, der allerdings auch noch über den einen Punkt froh sein musste, denn in der Schlussphase vergaben die Gastgeber die große Chance auf den Siegtreffer. Nach dem Rückstand in der 30. Minute glich Burhan Aydin rund 180 Sekunden nach Wiederanpfiff zum verdienten 1:1 aus.

VfL Witzhelden – 1. Spvg. Solingen-Wald 2:6 (1:2). Im Aufeinandertreffen mit dem Bezirksliga-Absteiger aus Solingen konnten die Witzheldener nur phasenweise mithalten. „Die Halbzeitpause kam für uns zu einem völlig falschen Zeitpunkt. Leider hat das dem Gegner voll in die Karten gespielt“, sagte Co-Trainer Michael Nimpsch. In der ersten Viertelstunde gingen die Gäste dank eines Doppelschlags in Führung, Domenic Gerlach (43.) gelang kurz vor dem Seitenwechsel der Anschlusstreffer. Mit zwei weiteren Toren in der 57. und 62. Minute machten die Solinger alles klar. Zwar verkürzte Maik Helmerstein (78.) noch einmal, doch in der Schlussphase hatten die Gäste die besseren Antworten parat und erzielten zwei Treffer zum letztlich sehr deutlichen Endstand.