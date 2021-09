Kreisliga A Solingen und Köln : SSV Lützenkirchen deklassiert VfB Langenfeld

Rhein-Wupper Der von Toni Diomedes trainierte A-Ligist fährt gegen das Schlusslicht aus Langenfeld einen 7:1-Sieg ein. Im Nachbarschaftsduell setzt sich der BV Bergisch Neukirchen deutlich gegen den VfL Witzhelden durch.

Fußball, Kreisliga Solingen: VfB 06 Langenfeld – SSV Lützenkirchen 1:7 (1:2). Zwar feierten die Lützenkirchener beim Schlusslicht in Langenfeld mit Blick auf das Ergebnis einen beeindruckenden Sieg, doch Trainer Toni Diomedes war keineswegs zufrieden: „Über die Punkte sind wir natürlich glücklich. Wir haben in vielen Bereichen aber einiges vermissen lassen, das war über weite Strecken plan- und ideenlos.“

Nach fünf Minuten kassierten die Gäste schon den Rückstand, Simon Klünsch gelang postwendend der Ausgleich. Yannick Taube (39.) brachte den SSV wieder in Front, Joshua Badicke (55./88.) und Marcel Maier (64./85.) sorgten mit ihren Toren für klare Verhältnisse. Francesco Benincasa setzte in der letzten Minute den Schlusspunkt.



HSV Langenfeld II – Tuspo Richrath 0:4 (0:2). Im dritten Spiel feierten die Richrather den zweiten klaren Sieg und blieben erneut ohne Gegentreffer. Schon nach wenigen Sekunden unterlief HSV-Spieler Dennis Wirtz ein Eigentor, in der achten Minute erhöhte Biogio-Giuliano Rizelli. In der Schlussphase konnten sich zudem noch Tobias Schmitz (82.) und Kevin Kluthe (86.) in die Torschützenliste eintragen.