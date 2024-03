Fußball, Kreisliga A Leichlingen überrumpelt Genclerbirligi im Nachbarschaftsduell

Fußball, Kreisliga A Köln: SV Bergfried Leverkusen – SC Borussia Lindenthal-Hohenlind II 5:1 (3:1). In souveräner Manier setzte sich das Team des SVB gegen den Tabellenfünften durch und verteidigten Platz eins. In der ersten Halbzeit hielten die Gäste noch gut mit, erst kurz vor dem Seitenwechsel konnte sich der Favorit absetzen. Till Juber avancierte mit vier Treffern (10./30./43./65.) zum Mann des Tages, dazu trug sich auch Leon Stöppel in die Torschützenliste ein (60.).