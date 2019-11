Fußball-Kreisliga A : SC Hitdorf erklimmt die Tabellenspitze

Hitdorfs Said El-Youzghi (r.) wird von einem Gegner attackiert. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Rhein-Wupper Nach dem 3:1-Sieg gegen die Reserve des SC Pesch übernimmt das Team von Trainer Udo Dornhaus Platz eins in der Kreisliga A Köln.

SSV Lützenkirchen – SSV Berghausen II 4:2 (1:0). Die positive Überraschung der Saison bleibt der Aufsteiger aus Lützenkirchen, der auch die Aufgabe gegen die Reserve aus Berghausen bewältigte. „Zwischendurch mussten wir zittern und sind daher umso glücklicher, den nächsten ‚Dreier’ eingefahren zu haben“, erklärte Trainer Toni Diomedes. Alexander Lange brachte die Gastgeber nach einer halben Stunde Führung, direkt nach dem Seitenwechsel erhöhten Niklas König (49.) und noch mal Lange (50.) zum fast schon vorentscheidenden 3:0. In der 52. und 87. verkürzten die Gäste, erst in der Nachspielzeit erlöste Slawomir Czarniecki den SSV-Anhang mit dem vierten Treffer und der Entscheidung.

Fußball-Kreisliga : Bittere Pleiten für Bergfried, SC Hitdorf, BVBN und Co.

1. Spvg. Solingen-Wald – Genclerbirligi Opladen 3:1 (1:0). Beim Liga-Primus in Solingen hielten die Opladener zumindest für eine Stunde gut mit. In der 27. Minute kassierte die Mannschaft um Spielertrainer Mehmet Sezer den Rückstand, nach gut einer Stunde war Sezer mit dem Ausgleichstreffer zur Stelle. Doch in der letzten Viertelstunde spielten die favorisierten Klingenstädter ihre Qualitäten aus und entschieden mit zwei Toren die Begegnung zu ihren Gunsten.