Fußball, Kreisliga A : SV Bergfried erobert Platz eins

Rhein-Wupper Die Kreisliga-Fußball aus Steinbüchel profitieren von einem Remis des SC Hitdorf. Der BV Bergisch Neukirchen gewinnt das Derby gegen Lützenkirchen.

TSV Solingen II – Genclerbirligi Opladen 2:2 (0:1). Die Opladener waren nach einer Zwei-Tore-Führung dem Sieg nah. Fatih Demir brachte die Gäste in Führung (24.), Faruk Uzun erhöhte nach etwas mehr als einer Stunde per Freistoß. In der Schlussphase ließen die Schützlinge von Trainer Jaouad Kharraz den Gegner jedoch zurück in die Partie kommen und kassierten zwei Gegentore.