Kreisliga A : Lützenkirchen, Witzhelden und Bergfried gehen leer aus

Rhein-Wupper Einen durchwachsenen Spieltag erlebten die Leverkusener Teams in der Kreisliga A. Nur Genclerbirligi Opladen und der SC Hitdorf können sich über drei Punkte freuen.

Fußball-Kreisliga A Solingen: 1. FC Monheim II – SSV Lützenkirchen 4:1 (1:1). Für das Spitzenspiel in Monheim waren die Lützenkirchener als Aufsteiger wohl noch nicht bereit. Nach ausgeglichener erster Hälfte, in der Francesco Benincasa der Führungstreffer (18.) gelungen war, brachten die Gäste nach dem Seitenwechsel nicht mehr viel zustande. Nach einer Stunde stellten die Monheimer mit dem zweiten Treffer die Weichen auf Sieg, mit dem 3:1 (72.) war vorzeitig die Entscheidung gefallen. „Am Ende ist die Niederlage ein wenig zu hoch ausgefallen. Kampf und Mentalität haben aber gestimmt und wir lassen uns von unserem Weg nicht abbringen“, betonte Trainer Toni Diomedes, der für die Partie beim Favoriten auf vier Leistungsträger verzichten musste.

TSV Solingen II – BV Bergisch Neukirchen 1:1 (0:0). Das Unentschieden in Solingen ist für die Neukirchener Fußballer eindeutig zu wenig, um nach oben Boden gutzumachen. In der 71. Minute gingen die Gäste durch den Treffer von Kapitän Michael Mollek in Führung, nur 120 Sekunden später glichen die Platzherren jedoch wieder aus. „Wir treffen im Moment vorne einfach die falschen Entscheidungen. Schade, dass wir nach der Roten Karte für Solingen die Überzahl über eine halbe Stunde nicht ausnutzen konnten“, sagte Trainer Michael Czok.

GSV Langenfeld – VfL Witzhelden 3:0 (2:0). An die zuletzt guten Leistungen konnten die Witzheldener am gestrigen Nachmittag nicht anknüpfen und kassierten in Langenfeld eine deutliche Niederlage. „Es hat der Mannschaft diesmal leider besonders an der Einsatzbereitschaft gefehlt“, erklärte Co-Trainer Michael Nimpsch.